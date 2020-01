Lazio, i festeggiamenti dei 120 anni fra eventi e incontri

Lazio, tutti gli eventi in programma per festeggiare i 120 anni del club biancoceleste tra incontri istituzionali e Piazza della Libertà

Manca una settimana esatta al compleanno della Lazio: il club biancoceleste raggiungerà quota 120 anni il prossimo 9 gennaio. Per questo sono stati organizzati tanti eventi a riguardo: dai tradizionali festeggiamenti a Piazza della Libertà, dove saranno previsti migliaia di tifosi, agli incontri istituzionali. Ci sarà infatti una solenne celebrazione al Salone d’Onore del Coni con la presenza di atleti pluripremiati e plurimedagliati della polisportiva biancoceleste. Al Convento dei Frati Cappuccini di Via Veneto, sede della società negli anni ’20, saranno presentati tre libri sulla storia del club. Sarà organizzata sicuramente un’udienza con Papa Francesco sia per la sezione calcio che per il resto della polisportiva. In programma anche gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione dello svelamento dei lavori di ammodernamento di Formello.