Lazio, i cinque giocatori più presenti dell’attuale rosa. La classifica aggiornata dopo l’addio di Radu

Sui propri canali ufficiali la Lazio aggiorna numeri e statistiche, a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione.

COMUNICATO– «Numeri e statistiche da aggiornare, a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione. L’addio al calcio giocato di Radu ha cambiato posizioni e classifiche. Il Boss rimane il più presente di sempre nella storia della Lazio con 427 partite, record strappato a Favalli nell’aprile 2021. Passato, presente e futuro. Ma senza Radu chi diventa il calciatore con più presenze nell’attuale rosa di Sarri? Al primo posto c’è un altro romano adottato, Milinkovic: Sergio vanta finora 341 gettoni complessivi. Alle sue spalle Immobile, per una volta al secondo posto: il capitano biancoceleste è a quota 297. Completa il podio Felipe Anderson, con le sue 275 presenze spalmate in due periodi. La top 5 viene rifinita da Luis Alberto e Marusic: 263 partite per lo spagnolo, 219 per il montenegrino».