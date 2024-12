Lazio, i capitolini espugnano il Meazza battendo l’Inter: il ricordo del club

La Lazio guidata da Stefano Pioli affrontò l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano in occasione della diciassettesima giornata

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria al Meazza.

IL RICORDO DLE CLUB- Era il 20 dicembre 2015. La Lazio guidata da Stefano Pioli affrontò l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano in occasione della diciassettesima giornata del campionato italiano di massima serie.

Ad inizio gara la compagine capitolina passa immediatamente in vantaggio grazie ad uno schema su calcio da fermo: Biglia batte corto per Candreva che, da fuori area, scaglia il destro direttamente alle spalle di Handanovic. La Lazio potrebbe addirittura raddoppiare con il solito Candreva; il numero 87 biancoceleste riceve da Felipe Anderson e, a tu per tu con l’estremo difensore nerazzurro, spara alto.

Nella ripresa i padroni di casa riescono a pareggiare con Mauro Icardi: il numero 9 riceve da Perisic, s’invola verso la porta avversaria e non sbaglia davanti a Marchetti. I biancocelesti non mollano e all’87’ si portano nuovamente avanti. Felipe Melo atterra fallosamente in area Milinkovic; dagli undici metri Candreva sbaglia inizialmente in penalty, ma sulla respinta lo stesso esterno biancoceleste riesce a ribadire in rete.

Così i biancocelesti: Berisha, Konko, Hoedt, Mauricio, Radu, Biglia, Candreva (95` Patric), Milinkovic-Savic, Parolo, Felipe Anderson (82` Keita), Matri (73` Djordjevic). Allenatore: Pioli