Lazio, i biancocelesti carichi per la sfida all’Aston Villa : I post social dei giocatori

Sono in viaggio per l’Inghilterra i giocatori della Lazio, dove domani sera alle 20:30, affronteranno l’Aston Villa in un’amichevole dal gusto speciale.

Gioia e sorrisi tra i ragazzi di Sarri, come possiamo notare da alcune foto postate sui loro profili Instagram ufficiali.