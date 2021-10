Lazio, stakanovista Hysaj: oggi supererà Acerbi. Con l’assenza per squalifica del centrale, l’albanese diventerà il giocatore di movimento con meno minuti saltati da inizio campionato

La Lazio si prepara a scendere in campo contro l’Inter per l’ottava giornata di campionato. Lo farà senza Acerbi, squalificato dopo l’espulsione rimediata all’ultimo turno contro il Bologna.

Il centrale della Nazionale era l’unico biancoceleste, tra i giocatori di movimento, a non aver saltato nemmeno un minuto dall’inizio del campionato. Nel match di oggi verrà dunque superato da Hysaj, secondo in questa speciale classifica con solo 32 minuti saltati in sette giornate: una pedina inamovibile a cui Sarri non può (o non vuole) rinunciare.