Lazio, l’ex Hernanes e la passione per il vino: nasce la sua azienda vitivinicola

Hernanes, ex giocatore della Lazio, ha dato avvio ad una nuova attività imprenditoriale: «Ca’ Del Profeta» è la sua azienda vitivinicola

«Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è sbocciato amore a prima vista» ha introdotto così la sua nuova passione, Hernanes. Dal campo di calcio alla vigna, il Profeta ha scoperto l’amore per la produzione del vino, tanto da dare avvio ad un’attività imprenditoriale. La nuova azienda vitivinicola dell’ex giocatore della Lazio ha un nome del tutto originiale: «Ca’ Del Profeta».

A Lanuovaprovincia.it, il centrocampista ha poi raccontato: «Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano. Amo il buon vino e il cibo italiano, il 2020 sarà un anno importante per la mia carriera da calciatore del San Paolo, ma qui avrò chi seguirà la location nel migliore dei modi in attesa del mio rientro».

Hernanes calza ancora gli scarpini ma, una volta appesi, ha già un’altra vita da vivere.