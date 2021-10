Lazio, linea dura dopo l’Hellas: squadra in ritiro. Ecco le prime mosse biancocelesti dopo la sconfitta del Bentegodi

La brutta sconfitta di Verona non resta impunita e la società vara la linea dura. La Lazio, come riportato da Lazio Style Radio, ha scelto per il ritiro. I biancocelesti rientreranno a Formello e lì rimarranno sino alla trasferta di Bergamo di sabato.

In mezzo, il match casalingo di mercoledì con la Fiorentina.