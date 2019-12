Lazio, Guidolin: «Inzaghi mi piace, il suo modulo mi ricorda la mia Udinese»

Lazio, l’ex allenatore Francesco Gudolin nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di mister Inzaghi

Non hanno avuto il piacere di sfidarsi sul campo ma l’ex allenatore Francesco Guidolin ha avuto modo di vedere l’operato di Inzaghi in questi anni di Lazio. Ecco il suo pensiero in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«Un emergente che mi piace? Simone Inzaghi. Il suo 3-5-1-1 mi ricorda la mia Udinese. Io vicino a grandi club in passato? Certamente. L’Inter di Moratti, la Lazio di Cragnotti, la Juve di Umberto Agnelli».