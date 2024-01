Lazio, Guendouzi il maratoneta: la heatmap del francese è da sballo – FOTO

Lazio, in questo primo bilancio di stagione a spiccare è il dato relativo ai chilometri percorsi dall’ex Marsiglia: i dettagli

Con la fine del 2023 è tempo di bilanci in casa Lazio, e fare un punto della situazione in vista del 2024 che calcisticamente parlando inizierà domenica pomeriggio con l’Udinese. Nonostante non sia una stagione esaltante per i biancocelesti, spicca un dato che fa sorridere Sarri e i tifosi ovvero quello relativo ai chilometri percorsi, e a detenere il primato c’è Guendouzi.

La società a tal proposito pubblica sui social una foto, dove mostra le zone occupate dall’ex Marsiglia sottolineando chiaramente quanto la sua presenza, sia fondamentale nello scacchiere di Sarri