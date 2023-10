Lazio, guarda Zielinski: la mossa dell’obiettivo di mercato

Mossa a sorpresa dell’obiettivo di calciomercato della Lazio Piotr Zieliński, ecco cosa ha fatto il polacco osservato da Sarri

Si prospettano ore incandescenti, le prossime in arrivo, per la Lazio di Maurizio Sarri. I capitoli saranno infatti impegnati sul terreno di gioco dell’Olimpico contro l’Atalanta, ma allo stesso tempo monitorano attentamente (anche) il campo del calciomercato. A tal proposito nella giornata di ieri sarebbero ritornati in auge i rumors circa un possibile interesse dei biancocelesti Piotr Zieliński. Voci di corridoio, per il momento nè confermate e nè smentite.

Nel frattempo, come riportato da RaiNews, il centrocampista è focalizzato sul panorama partenopeo e nella giornata di oggi ha acquisito la cittadinanza italiana al termine di una cerimonia presso la Prefettura di Napoli. Insomma, il talento e l’Italia sembrano sempre più legati per un futuro (forse) ancora nel Bel Paese: resta da decifrare il dove.