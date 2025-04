Lazio, non solo i biancocelesti, grossi disagi anche per la Fiorentina a seguito del cambio di programma: le ultime

Lazio, i biancocelesti non sono gli unici ad essersi lamentati con la Lega Serie A: le riserve viola sul cambio di data per il match di campionato

Non è stata solo la Lazio di Lotito a lamentarsi circa la scelta di fissare a domani gli appuntamenti di campionato di Serie A previsti per ieri, lunedì 21 aprile. Infatti ad aver espresso il proprio dissenso è stata anche la Fiorentina.

I viola, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, così come i biancocelesti hanno dovuto affrontare dei grossi disagi logistici, con viaggi interminabili e cambi di piani all’ultimo minuto. I toscani hanno infatti si sono divisi tra coloro che sono rimasti in Sardegna come i calciatori e lo staff tecnico echi è tornato a Firenze come Rocco Commisso ed altri esponenti della dirigenza.

Infatti la truppa gigliata aveva lasciato il proprio albergo in centro a Cagliari intorno alle 13:30 per andare a prendere l’aereo ma, una volta ricevuto il comunicato che ha spostato la gara a domani, è stato preferito prolungare la sosta sarda di altri due giorni ed organizzare del lavoro tecnico in vista della sfida di Serie A in modo raffazzonato. Una situazione che non è piaciuta ai viola che si sono schierati con la Lazio per questo spostamento improvviso.