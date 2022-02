Lazio, Gregucci: «Persa in maniera delittuosa una sessione di mercato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelo Gregucci ha parlato a TMW Radio del mercato della Lazio e delle richieste non soddisfatte di Sarri

LAZIO – «La Lazio in questo mercato non ha perso tecnicamente qualcosa. Sono andati via giocatori che non si sono ritagliati spazi importanti, penso che la Lazio ha sprecato una finestra importante di mercato per la programmazione del calcio sarriano, che ha bisogno di tempo. Si è cambiato tanto in estate come filosofia di gioco, non dobbiamo dimenticarlo. Questa finestra è stata sprecata in maniera delittuosa. La Fiorentina può sentire il contraccolpo di Vlahovic ma ha una grande idea di gioco».

SARRI – «Era complicato per Sarri andare a modellare subito una squadra che veniva da cinque anni di Inzaghi. Lazzari e Luis Alberto via in estate? Bisogna vedere tante situazioni. Negli anni di Inzaghi si parlava di Leiva, Milinkovic e Luis Alberto come di un reparto solido e di qualità. Se c’è disponibilità, Sarri il risultato te lo porta».