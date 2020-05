Lazio, Gregucci: «La gara contro l’Atalanta ha cambiato tutto. Su Inzaghi…»

Angelo Gregucci è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per dire la sua sulla ripresa del campionato

L’allenatore Angelo Gregucci, ai microfoni di Radio Incontro Olympia si è espresso sulla ripresa del campionato ed ha anche elogiato il lavoro di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

«La Juventus non ha avuto rivali per praticamente dieci anni, finché non è arrivata la Lazio. Simone Inzaghi e il suo staff hanno creato la giusta alchimia per lottare per qualcosa di davvero importante. Nessuno sa che cosa può succedere giocando d’estate, stiamo parlando di una situazione mai successa prima. Ricordate la Danimarca negli Europei del 1992? Arrivarono al torneo senza preparazione e lo vinsero. La cosa che conta più di tutto è la testa. I cinque cambi sono una mano santa per gli allenatori. Poter fare rotazione durante la gara non è cosa da poco. L’unica certezza è che siamo ad un punto dalla Juventus. I biancocelesti hanno voglia di provarci. La testa della Lazio è robusta, non dimentichiamoci della gara contro l’Atalanta che ha cambiato tutto. I nerazzurri quando è così finiscono in goleada, ma non quella volta. Dopo quell’incontro è successo qualcosa di straordinario e lo ha fatto Inzaghi».