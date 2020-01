Lazio, Graziani: «Corsa Scudetto? Anche la Roma può entrare in gioco»

Lazio, Ciccio Graziani ha parlato della corsa scudetto e delle chance della Roma ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Manca veramente poco al ritorno della Serie A e si potrà ricominciare a vedere sul campo come si articolerà la corsa scudetto. Quest’anno non si parla solo di Juventus perché l’Inter di Conte sta mettendo a dura prova la stabilità bianconera. A sei punti dalle prime due e con una partita in meno staziona la Lazio, segue la Roma. Riguardo i giallorossi Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sulla corsa scudetto:

«Anche la Roma per lo Scudetto? Se fa sei punti nelle prossime due partite può entrare nella corsa. Saranno un ottimo banco di prova. Ha il Toro in casa e la Juve. Dovesse fare bottino pieno, certo che va calcolata».