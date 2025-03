Lazio, grandi novità dallo store ufficiale: arrivano sconti!

La Lazio ha proposto degli sconti speciali sul proprio sito ufficiale su alcuni articoli! Tutti gli aggiornamenti sullo store delle aquile

In un periodo molto intenso tra Serie A ed Europa League per la squadra di Baroni, arrivano grandi novità per i tifosi della Lazio. Infatti, come comunicato dal Club attraverso il proprio sito ufficiale, i biancocelesti hanno messo a disposizione delle offerte speciali per i propri sostenitori. Ecco il comunicato:

«La S.S.Lazio comunica che da oggi, venerdì 14 marzo 2025, inizierà la vendita promozionale presso i Lazio Style 1900. Tutta la linea Home, Away, Third e Pre Match Lazio/Mizuno stagione 2024-25 sarà scontata fino al 40%.».