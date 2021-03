Lazio, il graffio della Pantera: 7 punti in più grazie ai gol di Caicedo

Con il gol di venerdì contro il Crotone, Felipe Caicedo ha regalato un’altra vittoria alla Lazio, tenendola in corsa per i suoi obiettivi

Un altro graffio della Pantera biancoceleste, che ha regalato altri tre punti importantissimi alla compagine guidata da Simone Inzaghi. La Lazio, venerdì scorso, ha vinto 3-2 in casa contro il Crotone, grazie alla rete di Felipe Caicedo in zona Caicedo.

Come riportato da Il Messaggero, con questa rete diventano 7 i punti in più grazie ai gol dell’ecuadoriano. Per questo, il numero 20 biancoceleste ha cominciato ad insidiare molto gli altri due titolari, tanto che mister Inzaghi potrebbe pensare ad una maglia da titolare per lui nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.