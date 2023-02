Lazio, il padre di Gonzalez: «Il sogno di mio figlio di andare a giocare in Europa»

Il padre di Gonzalez, nuovo colpo della Lazio, ha parlato dei momenti difficili e del sogno del figlio di giocare in Europa. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Versus Radio il padre di Diego Gonzalez, fresco acquisto della Lazio, ha parlato dei momenti di difficoltà passati e del sogno di suo figlio. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Mio figlio mi ha scritto per dirmi che il suo agente voleva parlare urgentemente con me, è stato allora che ho scoperto che il sogno di mio figlio di andare a giocare in Europa si sarebbe avverato. Abbiamo dovuto superare molte cose, abbiamo anche sofferto la fame, ho pianto per l’emozione. Immaginatevi che un giorno in cui era senza squadra, abbiamo guidato insieme per un giorno intero, senza sapere cosa fare, dove andare o a chi rivolgersi per avere una possibilità nel calcio. In allenamento si è sempre distinto, era molto disciplinato. Quando era bambino alle 04:00 del mattino mi svegliava per portarlo ad allenarsi. Ha iniziato al Colonias Unidas. Ha provato Libertad ed è rimasto. Poi, Jani Delmás lo ha portato all’Olimpia, anche al Nacional, dove non ha avuto possibilità. Poi siamo tornati in Under 16 al Libertad e lì è stato un goleador, ma purtroppo è stato nuovamente messo da parte e abbiamo dovuto cercare un’opportunità all’estero. Abbiamo passato tre mesi a Panama, lui è stato al San Martín in Perù e la sua ultima squadra è stata il Celaya in Messico, dove guadagnava qualcosa, che è servito a sistemare i conti di famiglia, fino a quando è arrivato il passaggio alla Lazio, dove andrà per sei mesi, ma con opzione di riscatto»