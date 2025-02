Lazio, ecco il dato sorprendente sulla squadra di Baroni. I dettagli

La Lazio di Baroni gioca bene, ma quei pochi palloni che arrivano nello specchio della porta finiscono per entrare. Come riporta Il Messaggero, la Lazio quest’anno è la “big” che ha la media più alta di gol subiti ogni 90 minuti (1,36) e, considerando i 75 tiri in porta concessi.