Lazio, la panchina è una risorsa da gol: i numeri della squadra di Baroni

Lazio, i numeri sui gol proveniente dalla panchina: i cambi in attacco sono una freccia in più all’arco di Baroni

Sull’edizione romana del Corriere della Sera, Elmar Bergonzini ha analizzato i numeri sui gol che arrivano dai cambi nella Lazio di Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Cambio, e gol. Ormai per la Lazio è una consuetudine. Con quella di Tchaouna giovedì sera a Como sono già 6 le volte in cui i subentrati scelti da Baroni sono poi riusciti a segnare. La prima con Isaksen, nel ko a Udine; poi con Noslin nel 3-2 a Torino contro i granata; quindi con Pedro in 2 occasioni: prima con l’Empoli e poi col Genoa (gare entrambe vinte) e ancora con Vecino sempre nel 2-1 col Genoa. In media ogni 8 sostituzioni Baroni trova quella che gli garantisce una rete. Ennesima dimostrazione che nella Lazio, al momento, tutti si sentono partecipi. E tutti sono protagonisti. Anche se non titolari».