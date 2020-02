Lazio, su Facebook il ricordo del gol di Crespo al Bernabeu VIDEO

Il 13 febbraio di 19 anni fa Crespo realizzava un gol sensazionale a Madrid. La pagina Facebook della Champions ricorda l’accaduto

Il ritorno della Lazio in Champions League sembra essere sempre più vicino, dato il distacco di 11 punti dalla quarta posizione (ultima disponibile per l’accesso ai gironi del torneo europeo ndr) e di 14 dal quinto posto.

Torna a farsi sentire forte il sapore d’Europa, e proprio in tema di coppa dalle grandi orecchie oggi ricorre un avvenimento speciale: 19 anni fa Hernan Crespo metteva a segno uno dei più bei gol realizzati in maglia biancoceleste in casa delle Merengues. Il 13 febbraio del 2001 la Lazio sfidava il Real Madrid nella terza giornata del girone. Purtroppo la partita non andò bene e i ragazzi di Zoff furono eliminati, ma nei ricordi dei tifosi è rimasto impresso il gesto tecnico del numero 10 argentino, oggi condiviso sulla pagina Facebook della Champions.

https://www.facebook.com/ChampionsLeague/videos/1522337754583149/?epa=SEARCH_BOX