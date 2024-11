Lazio, i biancocelesti sono tornati a vedere la porta: la differenza con lo scorso campionato è clamorosa

Lazio, crescita da record sotto il punto di vista realizzativo in confronto con la passata stagione. Baroni ha toccato le corde giuste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio è cresciuta notevolmente dal punto di vista realizzativo rispetto alla passata stagione. La differenza è evidente: a questo punto dell’anno la squadra di Sarri aveva segnato 13 reti, mentre quella di Baroni è attualmente a 25.

12 gol in più che hanno portato ad 8 punti in più in classifica rispetto allo scorso campionato. Baroni ha saputo toccare le corde giuste ed i risultati stanno arrivando.