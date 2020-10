Lazio, gli svincolati di lusso: da Mandzukic ad Asamoah. E Gotze va al PSV

Nella mattinata diversi quotidiani sportivi riportano i nomi degli svincolati “di lusso”.

Mercato chiuso, o no? La Lazio ha abituato a non pensare al mercato degli svincolati, eppure ci sono diversi calciatori dai nomi altisonanti rimasti senza squadra. Non è il caso di Gotze, ufficialmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven, ma quello di Mario Mandzukic, Daniel Sturridge, Ben Arfa o Giampaolo Pazzini. Oltre ai citati ecco Alexandre Pato, Fabio Borini, Kwadwo Asamoah, Cyril Thereau, Fabrizio Cacciatore e l’ex Lazio Romulo. Anche i centrocampisti ex City sono in attesa di eventuale sistemazione: Yaya Touré e Samir Nasri. Ancora incerto anche il futuro di Hatem Ben Arfa, Antonio Valencia ma soprattutto di un altro Mario, Balotelli.