Lazio, gli impegni dei Nazionali: Acerbi e Lazzari in campo, riposa Strakosha

Ecco il punto della giornata di ieri dei giocatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali.

Nella giornata di ieri, i primi giocatori biancocelesti sono scesi in campo con la maglia delle rispettive Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini ha affrontato in amichevole la Moldavia, imponendosi con il risultato di 6-0. Novanta minuti in campo per Acerbi e Lazzari, panchina invece per Immobile. A riposo anche Thomas Strakosha, il quale non è sceso in campo nel match tra Armenia e Albania, annullato per cause politiche. Oggi in campo la Serbia di Milinkovic-Savic, la Costa d’Avorio di Akpa Akpro e la Slovacchia di Vavro, il quale dovrebbe rimanere a riposo.