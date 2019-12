Lazio, gli ex ti invitano a sognare: «Credi nello Scudetto!»

Lazio, tre ex biancocelesti invitano Inzaghi & co. a sognare: lo Scudetto non è solo un’utopia. Ci sono i presupposti per crederci.

La pensano così Roberto Rambaudi, Vincenzo D’Amico e Pippo Pancaro: sognare è possibile, per questa Lazio. I tre ex biancocelesti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, invitano i biancocelesti a credere anche all’obiettivo Scudetto.

La squadra di Inzaghi viaggia terza in classifica in solitaria, a soli tre punti dalla Juventus seconda. Le ottime prestazioni viste in campo sostengono le ambizioni più grandi. E quindi, perché fermarsi? Per i tre ex, ci sono i presupposti per crederci. Vale la pena sognare.