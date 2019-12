Lazio, gli auguri di Natale di Lazzari e i commenti tutti da ridere

Lazzari fa gli auguri di Natale sul proprio profilo Instagram ed ovviamente non potevano mancare i commenti ironici degli ex compagni

Come di consuetudine, tutti i calciatori hanno utilizzato i propri profili Instagram per fare gli auguri di Natale.

Anche il velocista della Lazio Lazzari ha voluto approfittare del social per augurare buone feste ai suoi follower, ma come al solito ha ricevuto dei commenti simpatici che lo hanno messo in mezzo. A scherzare con il terzino, sono stati i suoi ex compagni Schiattarella ed Antenucci.