Lazio, aumenta la concorrenza per Giroud: anche la Juventus lo segue

L’obiettivo della Lazio Olivier Giroud è finito nel mirino della Juventus di Maurizio Sarri

Non manca la concorrenza per l’obiettivo della Lazio Olivier Giroud che, dopo essere stato vicino all’Inter dopo il mercato di gennaio, ha rinnovato poche settimane fa con il Chelsea per un altro anno. Come riportato dal Corriere di Torino, però, l’attaccante francese, ex giocatore di Maurizio Sarri nella scorsa stagione, sarebbe finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un’alternativa low cost in attacco.