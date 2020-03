Lazio, Giroud: «Posso giocare altre due o tre stagioni di livello». E sul futuro…

La Lazio non molla Giroud. L’attaccante del Chelse peroò non si sbilancia sul futuro e non esclude l’ipotesi del rinnovo

Dall’ipotesi rinnovo alla possibilità di una nuova avventura. Olivier Giroud è stato molto vicino alla Lazio, nella scorsa parentesi di mercato, tanto ma non abbastanza da arrivare a vestirne la maglia. I capitolini, però, non hanno certo l’intenzione di mollare la presa: l’attaccante ha il contratto in scadenza e potrrebbe essere davvero un colpo importante per l’economia della squadra. A parlare è il diretto interessato, in un’intervista a The Athletic:

«Mi piacerebbe rimanere al Chelsea? Sì certo, ovviamente. Ora, però, ci sono molte partite da giocare e un trofeo da vincere e poi si vedrà. Sai, ho ancora due o tre stagioni da giocare ad alti livelli, non voglio parlare di rinnovo o mercato, prenderò una decisione quando sarà il momento giusto».