Lazio, giovane Under 19 pronto al debutto: Sarri lo vuole con sé. Si tratta di Valerio Crespi indiscusso capocannoniere del campionato di Primavera 2

La Lazio di Sarri sta vivendo un ottimo momento in campionato, ma anche i biancocelesti di Sanderra non sono da meno nel campionato di Primavera 2.

Valerio Crespi è l’indiscusso capocannoniere del torneo, che dopo la venticinquesima giornata , con il 5-1 rifilato al Pescara, si è portato a quota 20 gol in campionato. L’obiettivo dell’attaccante non sarebbe soltanto la promozione in Primavera 1, ma anche quello di provare ad essere preso seriamente in considerazione da Maurizio Sarri, come riportato da TMW.