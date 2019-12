Lazio, Giordano: «Il merito della rinascita laziale è tutto di Inzaghi»

Bruno Giordano, ex Lazio, si è espresso sulla situazione in casa capitolina

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«I calciatori vivono per giocare con entusiasmo: si parla di problema nella situazione opposta. Con entusiasmo tenti le cose più difficili, anche chi entra a gara in corso si trova più a suo agio. Il merito della rinascita della Lazio è tutto di Inzaghi: ad un certo punto sembrava di vivere una delle stagioni peggiori. L’allenatore non ha mollato, in una piazza come Roma le critiche le senti e ad un certo punto puoi anche convincerti di aver sbagliato. Simone ha fatto qualcosa di sensazionale; se pensate al 45′ di Lazio-Atalanta, si parlava di cambio allenatore e si diceva che la squadra non fosse stimolata. Lui in quell’intervallo ha fatto qualcosa di incredibile e ora siamo a 11 risultati utili consecutivi, dei quali gli ultimi otto sono vittorie».