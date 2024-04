Lazio, Giordano sul caso Guendouzi: «Giusto che Tudor si prenda le sue responsabilità» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato del momento Lazio:

LUIS ALBERTO- «Luis Alberto? Basta sguazzare sempre nelle polemiche. Abbiamo visto 4 gol venerdì, la classifica si è rimessa in un certo modo. Ora serve la partita della vita contro la Juventus, ci sono le possibilità per farla. Serve anche per rimediare un po’ alla delusione da parte dei tifosi. Mi aspetto molto in questo finale, ci dev’essere una scossa. Immagino che avranno parlato i giocatori fra di loro. Ora si deve ripartire per centrare l’Europa League. La strada verso l’obiettivo è più percorribile in campionato. La Juve è una montagna da scalare, farle 3 gol non è semplice. Vedo le altre balbettare, penso al Napoli col Frosinone. Ci sono tanti inciampi delle concorrenti e non solo. Con 13-14 punti potremmo farcela a raggiungere l’Europa League»

GUENDOUZI- «Guendouzi? Giusto che Tudor si prenda le responsabilità. Io spero che sia solo un’incomprensione fuori dal campo, perché faccio fatica a capire come lui non possa essere adatto al suo gioco. Ripeto, spero siano scaramucce fra loro a livello di rapporti, che non sia una scelta tecnica. Se vuoi la disciplina devi fare delle regole. Guendouzi può giocare in qualsiasi centrocampo»