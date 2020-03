Lazio, Giordano: «Playoff, playout e rinvio degli Europei, la soluzione migliore»

Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, ha analizzato il duro momento che sta attraversando anche il mondo dello Sport

Sulle frequenze di Radiosei, l’ex ventravanti della Lazio – Bruno Giordano – ha commentato il momento travagliato che sta vivendo il mondo dello Sport:

«Tutto quello che ha fatto di straordinario la Lazio ora si sta disperdendo a causa dell’emergenza. Credo che appena si tornerà a giocare dimostrerà ancora quanto vale. Ovviamente questo era per i biancocelesti un momento magico. Prima viene la salute dei cittadini, poi penseremo al calcio. Non so quanto durerà questa situazione, ma se i contagi tra i giocatori dovessero crescere sarà difficile riprendere tutto. I play-off e i play-out sono la cosa più logica, però sposterei l’Europeo nel 2021 perchè tanto è una competizione che deve ancora iniziare. Giusto invece che, in qualche modo, i campionati vengano portati a termine».