Lazio, Giordano: «Juventus-Inter? Meglio la vittoria dei bianconeri»

Lazio, Giordano – ex centravanti storico biancoceleste – ha detto la sua su Juventus-Inter di domenica

Uno scontro importantissimo quello di domenica, tra Juve ed Inter. Una serata importantissima in ottica classifica e lotta Scudetto che, inevitabilmente, coinvolgerà anche la Lazio. Sulle frequenze di Radiosei, Giordano ha detto la sua:

«Se la Juventus dovesse uscire con il Lione prenderebbe un brutto colpo. La Lazio è stata brava a invertire subito la rotta dopo l’eliminazione in Europa League, oggi non ci sarebbe stato più tempo per farlo. Juventus-Inter? Per me è meglio una vittoria dei bianconeri, perchè così terresti dietro i nerazzurri. La squadra di Sarri può perdere punti in questo campionato, ci saranno altre occasioni per recuperare. Una lotta a tre sarebbe più difficile. La Lazio ha la possibilità sicuramente di fare tre punti questo sabato».