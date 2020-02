Lazio, Giordano: «C’è il dovere di giocarsela fino in fondo. Inzaghi? Il più completo»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Bruno Giordano sul momento della squadra di Inzaghi ai microfoni di TMW Radio

Questa Lazio continua a far sognare: i tifosi biancocelesti stanno vivendo una stagione dallae fortissime emozioni e cominciano piano piano a pensare all’impensabile: lo scudetto. A rafforzare l’idea del primo posto ci sono i 56 punti e i 19 risultati utili consecutivi, una lunghezza sotto la Juventus. Il percorso della squadra di Inzaghi sta meravigliando quasi tutti fra gli addetti ai lavori e tra questi c’è Bruno Giordano che ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio:

«E’ stato un fine settimana bellissimo con la vittoria della Lazio e la ripresa del Napoli. La Lazio ora ha il dovere di giocarsi il campionato fino all’ultimo. Il tecnico più completo della Serie A? Inzaghi, anche per il materiale che ha e per le prospettive che aveva ad inizio stagione. L’Inter doveva essere l’antagonista maggiore e la Lazio ambiva ad un posto in Champions»