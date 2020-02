Lazio, Giordano: «Confermerei Vavro con il Bologna. Spero la Juve batta l’Inter»

A pochi giorni dalla gara di sabato contro il Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano, espressosi sul momento Lazio e non solo

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha voluto dire la sua sul momento Lazio, con preferenze di formazione in vista del Bologna, e sul big match Juventus-Inter, in programma domenica sera. «Il Bologna ha recuperato buoni elementi di formazione in vista di sabato, non sarà la squadra vista contro l’Udinese». Sulla domanda riguardo la sfida Juventus-Inter ha poi risposto: «Preferirei una vittoria dei bianconeri, in tal modo la Lazio, vincendo sabato, potrebbe aumentare il distacco a 5 punti. Così facendo i biancocelesti se la giocherebbero contro la Juventus fino alla fine, diventando una sfida a 2 e non più a 3. Bisogna pensare che con l’Inter in lotta per il primo posto, il rischio sarebbe quello di finire terzo con un passo falso, come può rappresentare la sfida con l’Atalanta. Battendo i nerazzurri, Sarri li allontanerebbe dalla corsa al titolo».

L’ex centravanti di Lazio e Napoli ha poi commentato la panchina biancoceleste: «Una sola gara non può cambiare i giudizi, in questo momento chiunque entra può fare la differenza. Confermerei Vavro contro il Bologna, serve capire se potrà essere utile o meno nella prossima stagione. Al momento Caicedo da’ più garanzie dall’inizio rispetto a Correa che, rientrando da un problema al polpaccio, deve ritrovare la forma fisica e non è semplice».

Matteo Pesce