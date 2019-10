Lazio, Giordano: «Contro il Bologna giusto il pareggio! La squadra non regge…»

Lo storico ex Lazio Bruno Giordano si è espresso ai microfoni di Radiosei sul pareggio ottenuto ieri nel match con il Bologna

Lo storico ex bomber della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei, esprimendosi sul pareggio di ieri della squadra di Inzaghi contro il Bologna. Di seguito, alcuni stralci del suo intervento: «Quello di ieri è stato un pareggio giusto, al di là degli episodi. Due passi in avanti e due indietro, non ci siamo. Manca continuità, ci sono giocatori come Luiz Felipe che sembrano essere arrivati a un buon livello e poi si smentiscono. Non si possono alternare cose buone e cattive anche nella stessa partita. Non è ammissibile, questa squadra non regge a livelli importanti!».