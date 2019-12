Lazio, tutta la gioia del difensore biancoceleste Armini che al termine della gara ha espresso il suo stato d’animo su Instagram

Gioia incontenibile in casa Lazio. La squadra di mister Inzaghi mette in bacheca il secondo trofeo della sua stagione battendo la Juventus per 3-1.

Lulic ha alzato la Coppa e allora possono esplodere i festeggiamenti anche sui social. Il primo è Nicolò Armini che su Instagram scrive: «SUPERCAMPIONI D’ITALIA».