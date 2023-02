Lazio, Gila titolare nel match contro il Cluj? La situazione. Il difensore spagnolo finito nel dimenticatoio negli ultimi mesi potrebbe tornare tra i titolari nella sfida di Conference League

Come riporta Il Corriere dello Sport edizione romana il difensore spagnolo Mario Gila potrebbe tornare protagonista nella sfida di Conference League contro il Cluj che si giocherà domani 16 febbraio.

Adesso che Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Romagnoli per qualche partita anche l’apporto di Gila diventa fondamentale, la competizione in Europa potrebbe essere per il difensore spagnolo una buona vetrina per rilanciarsi e avere anche più chance in campionato.