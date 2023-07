Gila, il difensore prova ad archiviare l’amarezza per la mancata vittoria della sua Spagna andando in vacanza alle Maldive

L’amarezza dopo la sconfitta in finale contro l’Inghilterra è ancora negli occhi e nella mente di Gila, il quale prima di raggiungere i compagni in ritiro ma non ad Auronzo, si è concesso qualche giorno di relax alle Maldive