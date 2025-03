Gila a DAZN: «Nono sono abituato a questo tipo di stagioni

Il difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN nel pre partita della gara di campionato contro l’Udinese

ATTACCO UDINESE – «Loro in attacco sono molto forti e sono in fiducia. Dobbiamo fare una partita di livello alto, siamo coscienti che dobbiamo giocare bene se vogliamo vincere».

GIOCARE OGNI TRE GIORNI – «Non è facile mantenere questi livelli, non sono abituato a fare questo tipo di stagioni. Fisicamente e mentalmente è molto stancante giocare ogni tre giorni, serve del tempo per riposare e cercare di ricaricare le energie per aiutare la squadra a fare i risultati».

USANZE – «Mi piace ascoltare la musica e camminare in campo con le ciabatte prima di giocare, mi concentro e sono più motivato».