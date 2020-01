Lazio, Gianni Di Marzio: «Mercato? La forza è Tare. C’è bisogno di alternative»

Lazio, le parole dell’ex allenatore Gianni Di Marzio sul mancato calciomercato dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio

Mancano tre giorni alla fine del mercato ed è ancora alta la possibilità di colpi in extremis: tra la varie squadre della Serie A, la Lazio non si è mossa in questo senso, tenendo sempre fermo il punto sulla solidità della rosa. Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, padre di Gianluca, ha espresso la sua opinione in merito. L’ex allenatore e dirigente sportivo si è espresso così sui biancocelesti:

«La forza è, oltre a Inzaghi, è Tare. Difficilmente sbaglia i giocatori. Va sempre lui a vederli. Fa tutto di nascosto ma porta sempre a casa ottimi giocatori. Le alternative ci sono, ma nel momento in cui vuoi realizzare un sogno, devi comprare. In questo momento dovrebbe fare un sacrificio e trovare due alternative di qualità. Deve sfruttare il momento, visto cosa stanno facendo Juventus e Inter, che sono lì.»