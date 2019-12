Lazio, Gentiletti: «Decisi io di andarmene, Inzaghi voleva trattenermi»

Lazio, Gentiletti torna a parlare sulla sua esperienza in biancoceleste e spiega le ragioni dell’addio.

Santiago Gentiletti, difensore ex Lazio oggi ai Newells Old Boys, è intervenuto ai microfoni di JuveNews.eu parlando innanzitutto del match di domani: «Sabato sera sarà una partita bellissima tra due squadre importanti. Sono quelle sfide che ogni giocatore vuol disputare, mi aspetto una grande sfida tra due ottime compagini».

DUE STAGIONI ALLA LAZIO – «La prima è stata sicuramente condizionata dal brutto infortunio che ho accusato alla seconda giornata, quando mi si è rotto il legamento crociato del ginocchio. A parte questo brutto episodio, sono comunque riuscito a rientrare nel finale di stagione quando ho giocato la finale di Coppa Italia dopo aver conquistato anche la qualificazione per i preliminari di Champions League, un risultato molto importante per la squadra e la società. Quando è arrivato Simone (Inzaghi) sulla panchina, ho trovato la continuità ma poi un altro problema al ginocchio mi ha escluso per altri tre mesi. Alla fine dell’annata ho maturato la decisione di andare al Genoa».

L’ADDIO ALLA LAZIO – «Ho scelto io perché, nonostante avessi parlato con Simone (Inzaghi) che mi aveva chiesto di rimanere, io gli spiegai dei problemi che avevo avuto con lo staff medico e in piccola parte anche con la dirigenza, e così, nonostante l’ottimo rapporto con lui, ho deciso di cambiare e andare al Genoa». Su Inzaghi: «Simone è diventato un grande allenatore e lo si capiva fin da subito che sarebbe potuto diventare un tecnico di primo livello. Con chi mi sento ancora? Ho sentito tempo fa Danilo Cataldi, per il resto non ho contatti col mondo biancoceleste da tempo».