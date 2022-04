Lazio, il buongiorno della società: «Non c’è modo migliore per iniziare»

La società biancoceleste dà il buongiorno ai suoi tifosi, dopo la vittoria della Lazio sul campo del Genoa: il post Instagram

La vittoria della Lazio può cambiare le sorti di una giornata partita storta e, perchè no, dare uno sprint in più per tutta la settimana. Il lunedì dei tifosi biancocelesti è sicuramente più dolce, dopo i tre punti conquistati sull’insidioso campo di Marassi.

Così come è speciale il buongiorno dato dalla società: