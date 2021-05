Lazio Genoa, le probabili formazioni del match: Hoedt dal 1′ minuto

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Genoa, ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori

Mancano ormai poco più di 4 ore al via del match tra Lazio e Genoa, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una gara fondamentale per i biancocelesti, determinati a conquistare i tre punti per continuare la loro rincorsa al quarto posto.

Simone Inzaghi, per questa partita, dovrà fare i conti con la pesante assenza di Francesco Acerbi al centro della difesa e, nelle prove di questa settimana, sembra aver deciso di sostituirlo con Wesley Hoedt. Per il resto, la squadra scenderà sul terreno di gioco con gli stessi uomini che hanno sconfitto il Milan per 3-0. Ecco, dunque, le probabili formazioni della gara di oggi.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Hoedt, Marusic; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Shomurodov. All.: Ballardini.