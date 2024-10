Lazio Genoa, Noslin sui social libera la sua gioia per la vittoria con un bel post – FOTO

Lazio Genoa, l’ex Verona protagonista della rete che ha aperto alla squadra di Baroni di vincere la partita, esterna sui social le emozioni per la vittoria

Missione compiuta per la Lazio contro il Genoa, in cui serviva portare a casa i tre punti e tale compito è stato eseguito in maniera netta e precisa dalla squadra di Baroni, grazie ad un netto 3-0 senza storia. Uno dei protagonisti della partita è stato Noslin, il quale ha permesso alle aquile di avviare la vittoria finale, e sui social l’ex Verona pubblica il seguente post

POST – Il potere di Dio si rende perfetto nella debolezza