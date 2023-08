Lazio-Genoa, non convocato Pedro: le ultimissime sull’attaccante spagnolo

Non sarà del match tra Lazio e Genoa, Pedro, non convocato da Maurizio Sarri, in seguito ai problemi fisici che lo accompagnano da una settimana.

Al suo posto, spicca il nome di Sana Fernandes, che prenderà il posto del numero 9 biancoceleste.