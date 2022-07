Allo stadio di Grodig, il match valido per l’amichevole estiva tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo stadio di Grodig in Austria, Lazio e Genoa si affrontano in un’amichevole estiva in vista dell’imminente avvio della stagione

Sintesi Lazio Genoa 1-4

Lazio e Genoa stanno per scendere in campo per l’amichevole in programma in Alta Baviera. Tutto pronto per il fischio d’inizio.

1′ – Si comincia! A battere il calcio d’inizio sono i biancocelesti.

3′ – Casale sbaglia in fase di impostazione, recupera palla Ekuban, ma la palla viene deviata in angolo.

5′ GOL GENOA – Ancora una palla persa in fase di ripartenza. Coda è bravo a giostrarsi in area e a battere Maximiano con un bel diagonale.

11′ – La Lazio prova a riorganizzarsi e a rendersi pericolosa, ma il Genoa fa buona guardia.

14′ GOL DELLA LAZIO – Bellissima giocata di Milinkovic che serve in verticale Ciro Immobile. L’attaccante riesce a mettere la palla in rete nonostante il precario equilibrio.

16′ Chance per il Genoa – Badelj recupera palla dopo l’errore di Cataldi, crossa all’interno dell’area di rigore sul secondo palo. Interviene la difesa della Lazio, poi arriva la conclusione di Frendrup con la palla che si perde al lato della porta.

17′ Gol del Genoa – Ekuban mette in mezzo dalla destra ed Ekuban tutto solo sul secondo palo appoggia in rete.

20′ Chance Lazio – Badelj commette un pasticcio e regala palla a Immobile all’interno dell’area rossoblù, Ciro la scarica per Milinkkovic che non controlla benissimo e Bani può spazzare.

23′ Felipe Anderson a un passo dal gol – Cross dentro l’area, Dragusin spazza così e così e favorisce il tiro di prima intenzione del brasiliano che finisce di poco a lato.

30′ Attacca il Genoa – L’azione si conclude con la conclusione di Hefti, che schiaccia a terra: la palla va direttamente tra i guanti di Maximiano.

35′ Parata di Maximiano – Angolo battuto da Pajac, Coda tenta la conclusione al volo: Maximiano mette la palla fuori.

38′ Chance per Dragusin – Il difensore colpisce di testa da buona posizione: palla ancora alta sopra la traversa.

42′ Occasione per il Genoa – Contropiede dei rossoblù, Coda porta palla e al limite scodella per Gudmundsson che da ottima posizione spedisce alto. Il giocatore però era in offside.

Fine primo tempo – Intervallo

45′ Inizia la ripresa – Tanti cambi tra i biancocelesti

50′ Gol del Genoa – Tanto campo concesso al Genoa, con Coda che controlla palla al limite dell’area e fa partire un destro potente che termina alle spalle di Maximiano.

52′ Rigore per il Genoa – Coda scappa alle spalle della difesa biancoceleste, mette in mezzo per Gudumundsson che non riesce a tirare in porta a causa di un tocco di mano di Kamenovic. Rigore per i rossoblù.

53‘ Gol del Genoa – Gudumundsson spiazza Maximiano e cala il poker.

63′ Ritmi bassi – A causa dei tanti cambi il ritmo del gioco si è notevolmente abbassato e le occasioni da ambo le parti latitano.

69′ Chance Genoa – Pajac la mette dentro, recupera la difesa della Lazio. Badelj lancia nuovamente la palla al centro, ma la conclusione non impensierisce Adamonis.

75′ Attacca il Genoa – Cross di Yeboah al centro dell’area: Bani arriva poco lucido davanti alla porta, la sua conclusione non è precisa e si perde in out.

78′ Adamonis para su Melegoni – Bella azione di Melegoni che si incunea in area, calcia ma Adamonis para a terra.

79′ Poche azioni offensive della Lazio – Pochi tiri in porta da parte dei biancocelesti in questo secondo tempo del tutto anonimo.

80′ Ci prova Luis Alberto – Calcio di punizione in favore della Lazio: calcia Luis Alberto, la palla termina altissima sopra la traversa.

86′ Chance per la Lazio – Dopo un flipper in area la palla termina sui piedi di Cancellieri che si gira in un fazzoletto e calcia, para a terra il portiere del Genoa.

87′ Parata di Adamonis su Vogliacco – Adamonis interviene alla grande sul tiro di Vogliacco: palla in angolo.

90′ Finisce qui senza recupero

Migliore in campo: al termine del primo tempo Immobile

Lazio Genoa 1-4: risultato e tabellino

RETI : 5′ Coda, 14′ Immobile, 17′ Coda, 51′ Coda, 52′ Gudumundsson rig.

LAZIO (4-3-3): Maximiano (58′ Adamonis); Lazzari (46′ Marusic), Casale (46′ Gila), Romagnoli (46′ Kamenovic), Hysaj (46′ Radu); Milinkovic (46′ Kiyine, 72′ Bertini), Cataldi (46′ Marcos Antonio), Basic (46′ Luis Alberto); F. Anderson (46′ Romero), Immobile (46′ Cancellieri), Zaccagni (58′ Moro). A disp.: Furlanetto, Patric, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti (77′ Candela), Bani, Dragusin (67′ Vogliacco), Pajac (77′ Sabelli); Badelj (82′ Lipani), Frendrup (67′ Galdames); Ekuban (61′ Yeboah), Portanova (61′ Melegoni), Gudumundsson (61′ Jagiello); Coda (77′ Yalcin). A disp.: Martinez, Vodisek, Agostino, Czyborra, Favilli, Besaggio, Masini, Cassata, Fini.

All.: Alexander Blessin