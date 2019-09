Lazio-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Strakosha e Milinkovic i migliori, la difesa non delude

Lazio-Genoa, i biancocelesti stravincono con il Genoa: tanti voti positivi e pochissime note negative

Lazio-Genoa – La squadra di Inzaghi torna alla vittoria contro il Genoa, prestazione super convincete quasi per tutti. In grande spolvero Milinkovic, Strakosha e Luis Alberto, tra i migliori in campo. Delude solo Correa, ma l’argentino durante il match ha accusato un problema muscolare.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 8, Leiva 7, Luis Alberto 7.5, Lulic 7; Correa 5.5, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 7.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5, Lulic 6; Correa 5.5, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.

TUTTOSPORT

Strakosha 7; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Marusic 6, Milinkovic 7.5, Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 7; Correa 6, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.