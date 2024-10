Lazio Genoa, la lega serie A esalta Pedro dopo il gol del definitivo 3-0 sui social – VIDEO

Lazio Genoa, la lega esalta la prestazione sontuosa dello spagnolo impreziosita anche dalla rete che ha consolidato il risultato

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale doveva vincere per confermare quanto di buono fatto in Olanda con il Twente e cosi è stato grazie al netto 3-0 con il Genoa. Uno dei protagonisti di questa partita, è stato Pedro il quale risulta essere match dopo match ancora decisivo facendo risultare una sorta di seconda giovinezza calcistica, e lo confermano anche il club biancoceleste e la lega con un bel post in suo onore