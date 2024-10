Lazio Genoa, ci sarà Balotelli? Zangrillo è sicuro di una cosa

Lazio Genoa, Mario Balotelli sarà la sorpresa del Grifone contro i rossoblù: le parole del presidente del Genoa Zangrillo

Dopo la trasferta contro la Juve i biancocelesti in campionato avranno come impegno successivo Lazio Genoa all’Olimpico. Per l’occasione la grande sorpresa del Grifone potrebbe essere Mario Balotelli, vicino a firmare con i rossoblù. Di seguito le parole di Zangrillo sul possibile trasferimento.

BALOTELLI – «Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi».

LA POSIZIONE DI GILARDINO – «Trovo ignobile e inaccettabile che Gilardino venga messo in discussione. Io sono dell’idea di sostenerlo sempre, fino a quando dimostrerà di avere la squadra dalla sua parte e di sapersi adattare alle necessità. Gilardino ci ha fatto vivere momenti felicissimi che qui mancavano da tanti anni. Non dobbiamo dimenticare la sua umiltà, il percorso che ha compiuto, la capacità di fare gruppo, di mettersi in discussione e di garantire armonia con il suo staff che è esempio di educazione, signorilità e predisposizione al lavoro. Non condivido la regola non scritta in base alla quale debba sempre pagare l’allenatore, anche perché spesso queste regole non scritte consentono la contaminazione di individui che perseguono solo obiettivi personali ed economici».