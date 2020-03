Lazio, Gene Gnocchi: «Luis Alberto fantastico. Scudetto? Ai biancocelesti»

Lazio, Gene Gnocchi estimatore d’eccezione: parole al miele per il Mag e l’augurio di una Lazio campione per spezzare il dominio bianconero

Durante questa pausa forzata, la Lazio scopre un tifoso d’eccezione in più: Gene Gnocchi. Il noto comico ha parlato, intervenendo a Radio Centro Suono, di Luis Alberto e della squadra biancoceleste:

«Mi farebbe piacere se la Lazio riuscisse a vincere lo Scudetto, basta Juventus: toppa monotonia. Poi la Lazio, assieme all’Atalanta, produce un gioco straordinario, il migliore della Serie A. Io sono un fervente ammiratore di Luis Alberto, ma potrei metterci anche Correa, Milinkovic-Savic e molti altri: la Lazio esprime il calcio che più amo, quello propositivo e che sa divertire. Lo spagnolo mi piace perché gioca un po’ come facevo io, senza peccare di falsa modestia. Vederlo avanzare palla al piede senza nessuno in grado di prenderlo è fantastico, mi immedesimo in lui perché anch’io quando mi divertivo a giocare volevo avere sempre la palla tra i piedi. Luis Alberto ha una capacità nell’ultimo passaggio straordinaria, quando gioca dico anche a mia moglie: oggi mi faccio 90 minuti di Luis Alberto, non disturbatemi!».

Chiosa finale su Mister Inzaghi:

«Simone mi ha sempre colpito perché era uno di cui, come allenatore, gli addetti ai lavori parlavano benissimo già dai tempi della Primavera. E quando chi conosce il calcio perché lo vive tutti i giorni si sbilancia così, è bene stare a sentire».

Matteo Pesce